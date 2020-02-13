把愛傳下去 清水警收到愛心口罩部分轉送獨居老人防疫
把愛傳下去。台中市清水警分局日前收到一名女子送來的愛心口罩，女子只寫著「一份愛心，獻給辛苦的警察伯伯」，派出所留下部分口罩，多數轉送給獨居老人，讓長者也能防疫情。
梧棲消防分隊日前收到一名女子送來愛心口罩，清水分局清水派出所後來也收到一名女子送的口罩，都附有「台灣加油」等鼓勵字條，警方從二張字條字跡研判，二件送愛心口罩女子，應是同一人。
一名女子日前手持一包提袋，匆匆跑進台中清水警分局清水派出所交給值班台的員警，只留下一句「您們辛苦了」，隨即跑步離開派出所，員警還來不及反應，一打開發現竟是300個全新的口罩，裡面還留有一張字條寫著「一份愛心獻給辛苦的警察伯伯，台灣加油」，員警看完後直呼「有洋蔥」。
因武漢新冠肺炎疫情嚴重，清水派出所員警都站在第一線共同防疫大作戰，知道有這麼大愛的善心民眾做為警方的強力後盾，讓第一線的執勤員警士氣大振，直稱這位善心女子的暖舉簡直就是「神隊友的即刻救援」。
清水警分局清水所長黃晧展表示，警政署為守護外勤第一線同仁防疫執勤之需求，已向中央爭取到每人每天一副口罩，目前單位內的口罩數量暫時足夠使用，為使更多急需口罩的民眾可得到幫助，派出所僅留下100個口罩，其餘200個口罩則分送給轄內獨居老人，包括二名位百歲人瑞、貧困人家及身心障礙者等弱勢團體，將這名善心女子的愛心散播出去。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言