把愛傳下去 清水警收到愛心口罩部分轉送獨居老人防疫

把愛傳下去。台中市清水警分局日前收到一名女子送來的愛心口罩，女子只寫著「一份愛心，獻給辛苦的警察伯伯」，派出所留下部分口罩，多數轉送給獨居老人，讓長者也能防疫情。

梧棲消防分隊日前收到一名女子送來愛心口罩，清水分局清水派出所後來也收到一名女子送的口罩，都附有「台灣加油」等鼓勵字條，警方從二張字條字跡研判，二件送愛心口罩女子，應是同一人。

一名女子日前手持一包提袋，匆匆跑進台中清水警分局清水派出所交給值班台的員警，只留下一句「您們辛苦了」，隨即跑步離開派出所，員警還來不及反應，一打開發現竟是300個全新的口罩，裡面還留有一張字條寫著「一份愛心獻給辛苦的警察伯伯，台灣加油」，員警看完後直呼「有洋蔥」。

因武漢新冠肺炎疫情嚴重，清水派出所員警都站在第一線共同防疫大作戰，知道有這麼大愛的善心民眾做為警方的強力後盾，讓第一線的執勤員警士氣大振，直稱這位善心女子的暖舉簡直就是「神隊友的即刻救援」。