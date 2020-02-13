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影／瞄一眼代價高 兄弟檔遭人毆傷，住所還被潑糞

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄李姓兄弟住家十日遭人潑糞。圖／翻攝自臉書爆料公社

高雄一對李姓兄弟去年底前往旗山一家速食店吃消夜，過馬路時瞄人一眼，竟遭對方持棍棒砸車打到腦震盪、手骨折，鬧上警局。沒想到事後雙方和解不成，前晚他們住處疑遭加害人潑糞，李姓兄弟胞兄今天在臉書「爆料公社」貼文質疑警方處理不公，以致加害人至今未被法辦，對此旗山警分局今晚表示，此案已依法移送，也絕無刁難民眾情事。

李姓男子今午3點多在臉書「爆料公社」貼文，指去年11月26日深夜11點多，他2個弟弟吃完消夜過馬路時因瞄了他人一眼，被對方多人包圍開罵，持棍棒砸壞車，還打成腦震盪。事後到旗山警分局報案，警方竟認為他們沒錄影，無法證明對方打人，以致他們前後跑了4趟警察局才完成報案。

李姓男子指出，對方事後要求以3萬6千元和解，但他們因修車及醫療費用將近10萬元，拒絕和解，沒想到本月10日晚間，住處竟有蒙面人士來潑糞，他們懷疑「台灣的警察是否沒辦法保護人民」。

高雄市旗山警分局副分局長何東隆晚間表示，警方當時受理報案後，先行傳喚2名涉案人到案說明，已完成的筆錄即轉交偵查隊繼續偵辦，事後再通知另人到案；全案在本月5日依傷害、毀損等多項罪嫌將4 名涉案人移送橋頭地檢署偵辦，並無偏袒。

至於被害人本月10日又遭丟擲穢物，警方也已受理報案，循線追查中 。警方可能在處理過程中引發誤解，但絕無刁難情形。

爆料公社 警察 難民
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