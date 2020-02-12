影／金山火警竄濃煙 女屋主連滾帶爬逃生臉及手都黑了

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
金山火警竄濃煙，女屋主連滾帶爬逃生臉及手都黑了。記者游明煌／翻攝

新北市萬里區頂社一間2層樓透天民宅，今天晚間8點多發生火警，自2樓陽台竄出濃煙，一名女屋主驚險逃生，整個臉及雙手都被燻黑，她心有餘悸說「當時正在家看電視，突然黑天暗地全是煙，我連滾帶爬才逃出來。」起火原因已由消防局採證調查。

新北市消防局今晚8點多獲報，萬里頂社地區有一棟民宅發生火警，出動多輛消防車趕至，到達時火煙已經竄出，消防人員立拉水線灌救。幸好屋內人員已逃出，滅火後搜索並沒有人員受困，起火點是在2樓位置，初判可能是電線走火，但還待進一步調查釐清。

逃出的女屋主說，屋內當時只有她1人在家，當時她在看電視，也不知發生什麼事，突然從房間冒煙出來，黑天暗地，都找不到路，她連滾帶爬才逃出來，整個臉還有雙手都黑掉了。兒子幫她臉擦乾淨，幸好沒有受傷，她嚇死了。

消防局指出，今晚8點多發生火警，消防人員到達後，10分鐘後撲滅火勢，並疏散部分民眾，起火原因有待火調科調查釐清。

金山火警竄濃煙，女屋主連滾帶爬逃生臉及手都黑了。記者游明煌／翻攝
金山火警竄濃煙，女屋主連滾帶爬逃生臉及手都黑了。記者游明煌／翻攝

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