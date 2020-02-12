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影／機車計程車路口車禍 女大生機車雙載1死1傷
台南市永康區今凌晨發生機車與計程車高速擦撞，騎機車的女大生因撞飛落地重傷，送醫急救不治，車禍釀成1死2傷慘劇，已排除酒駕，肇事責任歸屬由警方深入釐清中。
警方初步調查，今凌晨約0點40分，就讀台南某科大的曾女（21歲）騎機車士後載著陳姓女同學（20歲），當時從台南市北區直行經過永康區中正南與中央路口左切轉彎時，41歲計程車司機江男當時綠燈迎面而來，兩車在該路口發生車禍，現場撞出巨大聲響，曾、陳兩女都跌落車外，計程車也失控撞進路旁店面。
曾女後被送往永康奇美醫學中心搶救，頭部損傷、腹部腫脹出血等，傷勢嚴重，於今晨3點15分宣告不治；陳女腿部骨折受傷，沒有生命危險，江姓計程車駕駛受擦挫傷，酒測值為0。
經警方調閱路口監視畫面發現，機車疑似沒有依照兩段式轉彎規定，未先騎到待轉區停等，逕自左轉穿越路口，遭從中正南路綠燈直行的計程車迎面撞上，詳細肇事原因，警方將深入釐清。
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