影／機車計程車路口車禍 女大生機車雙載1死1傷

台南市永康區今凌晨發生機車與計程車高速擦撞，騎機車的女大生因撞飛落地重傷，送醫急救不治，車禍釀成1死2傷慘劇，已排除酒駕，肇事責任歸屬由警方深入釐清中。

警方初步調查，今凌晨約0點40分，就讀台南某科大的曾女（21歲）騎機車士後載著陳姓女同學（20歲），當時從台南市北區直行經過永康區中正南與中央路口左切轉彎時，41歲計程車司機江男當時綠燈迎面而來，兩車在該路口發生車禍，現場撞出巨大聲響，曾、陳兩女都跌落車外，計程車也失控撞進路旁店面。

曾女後被送往永康奇美醫學中心搶救，頭部損傷、腹部腫脹出血等，傷勢嚴重，於今晨3點15分宣告不治；陳女腿部骨折受傷，沒有生命危險，江姓計程車駕駛受擦挫傷，酒測值為0。