老翁獨自上山迷失坪林山區 新店警伸暖手助返家

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
員警使用M-Police人臉辨識系統確認林翁身分後，便聯繫林翁家屬，由林翁家屬順利帶回。圖／警方提供

70歲林姓老翁日前因獨自在新北市坪林區內山區迷路，被民眾發現報警，警方到場後發現林翁疑似患有失智症，便將他帶返所內，使用M-Police人臉辨識系統查詢後，確認林翁身分並通知家屬，最後由家屬順利帶回。

新北市新店警分局坪林分駐所警員陳逸景、儲鴻賢日前晚間6時許執行巡邏勤務時，有一民眾報案表示在坪雙路一段附近發現一名迷失老人呆站路邊徘迴需要協助。警方到場後，發現老翁疑似患有失智症，對員警問答毫無反應，由於當時天空又下著小雨，員警只好先將老翁帶返所內安置。

經員警使用M-Police人臉辨識系統查詢後，發現老翁為家住山下的70歲林姓老翁，當天不知為何獨自搭乘計程車上山到坪林後又下車獨自遊蕩，才會迷路在山區，所幸有熱心民眾協助報警，才讓林翁免於在山內繼續迷路。隨後員警順利聯繫上林翁家屬，由家屬將林翁接回，林翁家屬也十分感謝新店警方協助，頻向警方道謝。

新店警分局提醒民眾，家中如有患有失智症的長輩，應多加注意長輩行蹤，並給予配戴足以識別身分的物品，亦可向政府有關機關申請愛心手鍊，以防再次走失。

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