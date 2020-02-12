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拾荒老翁推車上坡力不從心 暖警幫忙移至路邊送餐果腹

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
警方為顧及老翁及其他用路人安全，立即在後警戒以防止其他危險發生。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局石門派出所警員徐松佞、陳欣妤今天中午執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路佳安段上坡路時，看見一名老翁推著載滿廢鐵及廢紙箱的推車，突然在路中不動，來往行經車輛見狀紛紛閃避，警方為顧及老翁及其他用路人安全，立即在後警戒以防止其他危險發生。

警方後來了解72歲的鍾姓長者疑有輕微失智，上午從平鎮區住家附近沿路撿廢鐵、廢紙箱等資源回收物，推著載滿物品的推車走到了15公里外的龍潭區，四處找尋資源回收場要變賣廢材，但可能是因年邁體力不支推不動，且遇到上坡路段，卡在路中動彈不得，只能在分隔島旁停下休息，熱心的員警隨即趨前將推車輛移往路旁，事後並協助老翁將推車推至附近資源回收場。

老翁從早上從家中吃完早餐後就出門，沿路推著推車撿拾路旁廢棄回收物，身上沒有帶錢，心想賣完資源回收物就可以換現金買午餐，殊不知都已過了中午，沿路都沒有找到資源回收場，也沒有錢可以買午餐，挨餓之際又遇到上坡，實在沒有力氣可以推車，警員徐松佞自掏腰包買午餐給他果腹，並協助老翁將推車推至2公里外的資源回收場。

老翁不斷的對著員警說「人民保母；有您真好」，在無助之際，幸好遇到熱心員警積極的協助，不斷的鞠躬道謝。

警方幫忙把回收車推到路邊讓長者休息。記者鄭國樑／翻攝

老翁 資源回收 廢紙
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