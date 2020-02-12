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毒蟲竊台電纜線 信義分局警法眼逮3嫌

中央社 / 台北11日電

以54歲王姓男子為首的電纜線竊盜集團日前竊取台電公司電纜線，他們開車行經北市信義區時因形跡可疑，遭警方攔查，當場人贓俱獲，起出16綑電纜線、總價約新台幣500萬元。

台北市警察局信義分局今天召開破案記者會，宣布轄下巡邏員警於6日在信義路5段，破獲一個專門竊取公共設施電線電纜的竊盜集團。

根據警方調查了解，此竊盜集團以王男為首，他和另2名共犯因長年施用毒品，缺錢買毒，竟鋌而走險共組電纜線竊盜集團，專挑政府機關公共設施的電纜線行竊。

信義分局值勤員警6日下午3時許發現有輛行經信義路5段的汽車形跡可疑，立即予以攔查，發現車上竟裝載自台電公司竊來的電纜線，現場共起出150MM電纜線16綑、全長約400公尺，總價約500萬元。

當場逮捕王男和2名共犯，並查扣手套、破壞剪等行竊工具等贓證物，全案依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

信義分局表示，後續將擴大追查此竊盜集團，是否另涉北市相關公共設施電纜線竊盜案。

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