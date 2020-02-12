男子偷機車 警方3小時內迅速破案
黃姓市民停在住家騎樓下機車，不翼而飛，他到台南市警三分局海南派出所報案後，員警在3小時在台南火車站前緝獲陳姓竊嫌，尋回失竊機車，失主剛做完筆錄回到家中不久便接獲警方尋獲愛車通知，不斷稱謝，佩服警方辦案效率。
海南所昨天上午9點多受理黃姓民眾報案，表示停於住家騎樓下機車不翼而飛，所長詹得芳，獲悉轄內有車輛失竊，調閱監視器掌握陳姓竊嫌行車路線，研判竊嫌可能行經地點，警員戴常敬等人在市區路口攔截，最後在台南火車站前緝獲陳姓竊嫌。
據了解，陳姓竊嫌（38歲）以腳踏車做為代步工具，利用中古機車鑰匙孔年久磨損的特點，隨機竊取機車，陳嫌犯案後騎乘機車在市區閒晃，被警方鎖定後由警員戴常敬以機車攔截，在火車站前逮捕陳嫌，警詢後竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方說，老機車因為長期使用，鑰匙孔容易磨損，孔徑也越來越大，有心人士只要一把鑰匙就可以輕鬆啟動引擎，建議機車如果要長時間停放，可以加上大鎖，降低失竊風險。
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