八旬老翁頂寒風深夜遊蕩 只為找尋翹家貪玩愛女

新北市泰山區日前深夜一名八旬老翁，頂著寒風遊走在大街上，最後不敵低溫走進派出所求助，員警了解才知道，老翁的女兒白天時跑出門遊蕩，夜深了還未返家，擔心是發生意外才出來找人，希望警察能幫幫忙；好在巡邏警力正好發現女子蹤影，順利將她送返住所。

離家讓老父親擔心的李姓女子（34歲），9日上午趁家人不注意之時，跑出家門溜躂，因她領有身心障礙手冊，家人發現她跑出門不見蹤影時，便十分著急，但一直到入夜都沒有看到她返家，80歲的老父親為了找愛女，深夜披著單薄的外套就出門找人。

李姓老翁表示，女兒個性愛玩，原本以為等她玩累了就會回家，怎麼知道都快半夜了還沒看到人，只好上街找，走著走著就看到派出所，才想到找警察協尋。

林口警分局明志派出所員警蔡斅德、楊嘉偉當時正出動巡邏，得知有人走失的情況後，巡邏時特別注意，果真就在明志路三段一處公車亭，發現疑似是走失的李姓女子，2人立即上前關心，但因李女溝通有些許障礙，員警又見她衣著單薄，趕緊先將人帶回所內休息。

但員警將人帶回派出所時，老翁已經先返家休息，警方才又趕緊聯繫女子的母親來派出所接人，順利將她送回家。老母親將愛女帶離開前，不斷感謝警察的協助，還說自己的女兒貪玩、鬧脾氣，回家會好好管教，不再讓那麼多人擔心煩惱。