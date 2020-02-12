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七旬嬤愛到派出所找員警聊天 失智症幻想兒孫對她不好

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
七旬嬤愛到派出所找員警聊天，失智症幻想兒孫對她不好。記者游明煌／翻攝

基隆市年近七旬老阿嬤是派出所常客，她經常到市警第四分局中山派出所，向員警訴說兒孫待其不好，警員耐心聽著老婦陳述，後來家屬也到派出所，原來阿嬤有失智症，外出散步後就愛來派出所找員警聊天，訴說心裡苦悶，警查並無任何家暴情事，派出所成為老婆婆紓解心靈的場所。

昨天下午1點多，一名老阿嬤神情落寞地走進中山派出所，向員警訴說兒孫待其不好，有時甚至惡言相向等情事，警員鄭雍曄耐心聽著老婦陳述並婉言相勸，此時，恰有所內其他員警見狀，笑著向老婦人打招呼：「婆婆妳又來了呀，最近身體可好啊？」原來，阿嬤是派出所的常客，經常獨自外出散步閒逛後，便會來所訴說心理苦悶。

警方為求慎重，查詢通報紀錄並連繫家屬，家屬表示，阿嬤患有失智症，心智狀況如孩童相仿，時常幻想家人待其不好，並對她老婆婆時常到派出所麻煩員警甚感抱歉。

員警了解情形後，向家屬勸慰，阿嬤應是在家中苦無聊天的對象，才會時常獨自外出閒逛並來派出所訴說心理苦悶，建議家屬如時間允許，可多關懷陪伴閒聊，亦可至市政府社會處老人福利科或戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，以防老婆婆迷途失聯情況發生。

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