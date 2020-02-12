汐止車禍騎士撞賓士身亡 網友：台灣這法律真要命

新北汐止區大同路一段今(12)日清晨7點左右發生一起死亡車禍，一名20歲的潘姓男子，騎機車追撞前方現年43歲的賴姓男子所駕駛的賓士汽車，導致潘男頭部受創送醫急救不治身亡。警方初步調查，該汽車在內側車道停等欲左轉，機車為超車切入內側才撞上賴男，將賴男依過失致死罪嫌偵辦。

案發後，臉書社群「汐止集團」熱議，多數網友一面倒地認為，是潘男車速過快，在前方共兩輛砂石車經過恰巧遮蔽了視線，才導致他撞上前方預備左轉的汽車，釀成這場車禍。原PO提醒網友，汐止區包括同興路、樟樹二路、樟樹一路這三個路口，屬開放免待轉但保留待轉區，許多網友認為，該起車禍與待轉區無關，最後提醒用路民眾「視線所不及，油門勿到底」，行車小心安全。

該起車禍，網友最關心該賓士車主是否有過失。許多網友紛紛覺得這起車禍的汽車車主「有夠倒楣」，「就跟走在路上被車撞的意思一樣」，覺得因超車不慎，反倒說開汽車的人錯，「機車騎士想超大車，然後完全沒減速看看內側有沒有車，汽車駕駛真的有夠雖小，沒事飛來一筆過失致死，希望法官最後能判他無罪。」很多網友釐清跟待轉或有無禁行機車無關。

致於不幸身亡的潘姓騎士，網友認為「在大車後面鑽」這種「自殺式騎法」實在有夠危險，且在看不見前方左側路況的當下，選擇直接切到左側，「真的不知道哪來的勇氣。」網友在看完事發影片後，認為「這樣超車，不給自己減速的空間也是很恐怖的。」

網友熱議這起車禍的究責問題，許多人認為，「依台灣的法律，恐龍法官跟死要錢家屬認定來看，即使汽車完全無肇責，應該也會來一條『應注意而未注意』，然後用過失致死送辦，然後家屬可能會開始想各種理由各種情境來控訴對方的錯，絕對不可能跟汽車駕駛說：對不起，我家小孩騎太快撞到你了。」，有網友附和，「應注意而未注意，這會害死一堆無辜的人。賓士車真倒楣。」