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佯裝親屬要生活費 竹縣竹北警成功阻詐

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
林女向銀行行員表示要匯款美金5000元至國外親友帳戶供生活費用途，最後警方苦口婆心勸說下，林女才打消念頭。圖／竹北分局提供

新竹縣一名林姓女子宣稱家族從事珠寶買賣，日前自稱林女妹妹的人透過通訊軟體Wechat聯絡突然頻繁聯繫林女，並提及因外需要生活費，而找上林女求助，林女向銀行行員表示要匯款美金5000元至國外親友帳戶供生活費用途，中國信託銀行竹北分行行員立即向派出所報案擔心疑似遭詐騙，最後警方苦口婆心勸說下，林女才打消念頭。

竹北分局三民派出所警員那將、王子苓、實習生鐘芷緣一月中旬接獲中國信託銀行竹北分行報案，行員表示有民眾疑似遭詐騙，經員警至現場了解，疑似遭詐騙的林女，聲稱要將美金5000元匯款至國外親友帳戶供生活費用途，但近一步詢問細節，林女又閃爍其詞表示，因家族有從事國外珠寶買賣，在國外的親友需要生活費，所以要匯款。

警方一聽到關鍵字「國外親友」就知道這是歹徒慣用手法，告訴林女對方先擬定一套劇本，再以各種理由如「商業機密」告訴被害人勿透露，加上林女與「國外親友」平常鮮少聯繫，僅以通訊軟體Wechat聯絡，近日才突然頻繁聯繫林女，警方不斷向林女勸說，林女才保住美金5000元。

竹北警分局呼籲，詐騙集團老梗再現，請民眾多加小心提防!警方亦將持續加強與金融機構聯繫，行員若有遇到類似案件將即時通報警方協助處理。此外，民眾若接到疑似詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙3步驟。

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