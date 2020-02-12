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虎尾5輛車追撞事故 8人受輕傷送醫
雲林縣消防局今天下午1點31分獲報，虎尾鎮頂南路發生連環追撞車禍， 共有五輛車遭受波及，有8人輕傷送醫，確實肇事原因仍待警方調查。
雲林縣消防局指出， 根據現場警消人員回報， 發生事故的是三輛小客車與電信業者工程車還有一輛貨車， 傳出有人員受困。目前已知有8人輕傷送醫，其中三人送往虎尾台大醫院、3人送雲林基督教醫院、2人送虎尾若瑟醫院， 傷者意識清楚，目前都無生命危險。
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