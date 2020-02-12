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新冠肺炎升溫 警長官現聲「咳嗽、打噴嚏」kuso影片

聯合報 / 記者林佩均／即時報導

新冠肺炎(武漢肺炎、Covid-19)疫情全球持續升溫，中央流行疫情指揮中心指出，目前國內18名確診。適逢台灣燈會在台中，台中市第一警分局大玩創意，小提燈「吉利鼠」化身防疫大使，由台中市第一警分局副分局長周俊銘配音「咳嗽、打噴嚏」聲，呼籲國人勤洗手、戴口罩的重要，若有不適盡早就醫，並詳細描述旅遊史。

中央流行疫情指揮中心今表示，昨日國內新增53例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1668名個案，含18名確診、1505名排除，餘隔離檢驗中，73名初驗陰性、其餘待檢驗。

2020台灣燈會在台中，燈區坐落在后里馬場、森林園區與文心森林公園，吸引國人前往賞燈。

台中市第一警分局副分局長周俊銘今表示，與同仁下班時間組裝「吉利鼠」新郎、「美力鼠」新娘造型提燈，深覺小提燈可愛又吸睛，與同仁一搭一唱玩起配音，剛好上周他有點小感冒，意外發現「咳嗽、打噴嚏」的配音格外「逼真」，臨時起意拍攝40秒的防疫宣傳片。

影片中由「吉利鼠」擔任男主角，還戴上可愛口罩，周俊銘全程以台語配音，「一分局提醒您，若您出現打噴嚏、咳嗽等症狀，要記得戴口罩、勤洗手喔！」其中打噴嚏與咳嗽由周真實獻聲，讓同仁聽後大讚，真的好逼真。

周俊銘說，防疫工作刻不容緩，國人不可輕忽，他也打趣解釋，他只是一般小感冒，感冒期間全程配戴口罩、勤洗手，目前已經康復，請大家不用過度操心。

台中市警察局第一分局自製新冠肺炎防疫影片，公布在臉書社群「台中市政府警察局第一分局」。

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