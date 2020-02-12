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土地公3100面金箔遭竊 警尋回：宵小所為人神共憤

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方10日偵破竊案，並將平安金箔全數尋回。記者高宇震／翻攝

桃園市中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」，2月6日上午一早開廟時就發現廟內3千餘面平安金箔不翼而飛，損失約15萬5千元，內心相當焦急，馬上向警方報案。警方偵查後，在10日偵破竊案，將平安金箔全數尋回。

廟方人員今早特地頒發感謝狀，感謝警方積極為民努力辦案。警方表示，天網恢恢疏而不漏，偷廟裡的東西等於就是在神明頭上動土，宵小所為人神共憤，並呼籲切勿心存貪念挑戰公權力觸法，警方必定追查到底絕不寬貸。

2月6日上午6點許廟方人員開廟時，就發現廟內3100面平安金箔不翼而飛，一時嚇得驚慌失措連忙向中壢分局仁愛派出所報案之餘，也告知里長辦公室此事。和平里長盧栽寬得知後，前往現場安撫廟方人員，並居中協調失竊廟宇附近住戶提供監視器畫面，以利警方辦案。

警方表示，6日早上接獲廟方報案失竊價值約15萬5千元之3千餘面平安金箔後，立即著手調閱監視器追查犯嫌行跡，偏偏現場沒有監視器，還好盧里長協調當地住戶商家提供監視器，給予警方相當大的幫助；經過4天密集強力地追查後，終於成功將居住於中山東路一段上的50歲任姓男性犯嫌逮捕歸案，並以竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

中壢警分局長劉印宮表示，這次警方與地方里長相互合作，過濾案發現場周邊百餘支監視器，始成功追查到竊嫌犯案後行蹤，實在是一次相當愉快的警民合作，並呼籲警方對於心存貪念挑戰公權力者，必定追查到底絕不寬貸。

中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」的3100面平安金箔遭竊，警方10日偵破竊案，並將平安金箔全數尋回。記者高宇震／翻攝
廟方人員今早特地頒發感謝狀，感謝警方積極為民努力辦案。記者高宇震／翻攝

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