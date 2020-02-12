快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察防疫消毒物資缺 義警自購滅菌液捐警防疫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕（左一）由中隊長江林文聰（右一）陪同捐贈滅菌液消毒，分局長黃益三（左二）、副分局長李忠榮（右二）致謝。圖／蘆竹分局提供

新冠肺炎武漢肺炎、Covid-19）疫情延燒，警察人員防疫物資不足，桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕自購28瓶滅菌液（每瓶1公升）捐給蘆竹分局清潔消毒環境使用，蘆竹分局準備將28瓶滅菌液，按比例稀釋分裝112瓶，總共112公升，分配轄區4個派出所及交通分隊，提供1個月環境清潔消毒所需，分局長黃益三今天中午表示，朱嘉裕為交通義警蘆竹中隊隊員，熱心服務，警方很感謝他捐贈殺菌液，提供基層員警消毒環境，增強防疫能力。

在蘆竹從事從事雞蛋批發生意的朱嘉裕，加入交通義警為地方服務多年，他表示，警察人員基於職責必須為公眾活動服務，加上警察辦公廳舍民眾進出報案多，辦公環境衛生清潔就變得格外重要，他跑了多處門市，很不容易湊足28瓶滅菌液，決定全數提供蘆竹分局員警消毒環境防疫之用。

桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕（左）自購滅菌液捐給蘆竹分局消毒環境防疫之用。圖／蘆竹分局提供
桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕（左）自購28瓶滅菌液捐給蘆竹分局消毒環境防疫，由分局長黃益三（右）代表接受和感謝。圖／蘆竹分局提供

武漢肺炎 COVID-19 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠肺炎血庫防疫戰 中港澳及新加坡回台暫緩捐血28天

交通部設防疫專區 整合海空運觀光大眾運輸資訊

撤回陸配子女入境政策 民進黨新住民立委支持暫緩

新冠肺炎疫情延燒 六輕今贈雲縣府17噸漂白水消毒

相關新聞

芳苑反火化場自救會總幹事遭人圍毆 囂張畫面被拍下

彰化縣反芳苑火化場自救會總幹事楊四海上午住處遭人強行闖處，一群人手持棍棒毆打他，造成他多處受傷，地面還有血跡，目前已被送...

影／賓士男凌晨疑失控撞檳榔攤廚餘桶 車毀人沒事

今天凌晨0時10分，21歲許姓白色賓士轎車男駕駛開車載友經台中市大里區德芳路三段時，疑因身體不適失控右偏，撞擊路邊交通號...

虎尾5輛車追撞事故 8人受輕傷送醫

雲林縣消防局今天下午1點31分獲報，虎尾鎮頂南路發生連環追撞車禍， 共有四輛車遭受波及，有8人輕傷送醫，確實肇事原因仍待...

新冠肺炎升溫 警長官現聲「咳嗽、打噴嚏」kuso影片

新冠肺炎(武漢肺炎、Covid-19)疫情全球持續升溫，中央流行疫情指揮中心指出，目前國內18名確診。適逢台灣燈會在台中，台中市第一警分局...

土地公3100面金箔遭竊 警尋回：宵小所為人神共憤

桃園市中壢區和平里土地公廟「內壢聖福宮」，2月6日上午一早開廟時就發現廟內3千餘面平安金箔不翼而飛，損失約15萬5千元，...

警察防疫消毒物資缺 義警自購滅菌液捐警防疫

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情延燒，警察人員防疫物資不足，桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕自購28瓶滅菌液（每瓶1公升）捐給...

汐止機車超車追撞賓士 騎士送醫不治

20歲潘姓男子今天清晨騎機車，行經新北市汐止區大同路一段，疑因前方有砂石車，他變換車道，未注意前方路口有賴姓男子駕駛的賓士車待轉，撞上賓士車尾，安全帽卡在後擋風玻璃。潘頭部受創，送醫急救不治，警方依過失致死罪嫌將賴男送辦。

留一盞閃燈給深夜用路人 警增設爆閃燈以降低交通事故

新北市樹林警分局與三峽警分局部分派出所，從去年起針對易肇事路段設置爆閃燈，供晚間行車作為警示用途，目前已見有效降低交通事...

影／國三苑裡路段雙氧水槽車翻覆洩漏 消防警戒

一輛載運雙氧水的槽車今天中午12點左右在國道3號苗栗縣苑裡南下路段翻覆，並出現洩漏情況，苗栗縣消防局通霄、苑裡消防分隊趕...

影／失蹤多日九旬老翁 意外陳屍區公所頂樓

高雄市94歲張姓老翁本月4日失蹤，家屬報警協尋多日，發現他曾在仁武區公所附近，10日區公所人員協同警方全面清查區公所內外，...

瑞昱捐200萬 保護新竹500名員警肺部健康

肺癌為國人十大癌症首位，為保護人民保母健康，瑞昱半導體公司捐贈200萬給肺病防治基金會，提供新竹縣、市警察局共500名員...

屏東去年傷亡車禍明顯增加 監理站鼓勵機車族上課考照

根據屏東縣警局交通隊統計，去年1月至7月，屏東縣共發生傷亡交通事故9153件，造成66人死亡、12477人受傷，比前年同...

熱門新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

喝酒沒帶隊巡邏 派出所長偽造紀錄領4小時加班費

中油管線疑漏油汙染內湖下水道 花4天仍未找到漏油點

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

夫妻分房8年相敬如「冰」 先生求歡老婆冷回：自己DIY

女醫師為挽回花心老公遭詐財 遭徵信業者詐財4000多萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。