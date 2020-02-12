警察防疫消毒物資缺 義警自購滅菌液捐警防疫

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情延燒，警察人員防疫物資不足，桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕自購28瓶滅菌液（每瓶1公升）捐給蘆竹分局清潔消毒環境使用，蘆竹分局準備將28瓶滅菌液，按比例稀釋分裝112瓶，總共112公升，分配轄區4個派出所及交通分隊，提供1個月環境清潔消毒所需，分局長黃益三今天中午表示，朱嘉裕為交通義警蘆竹中隊隊員，熱心服務，警方很感謝他捐贈殺菌液，提供基層員警消毒環境，增強防疫能力。

在蘆竹從事從事雞蛋批發生意的朱嘉裕，加入交通義警為地方服務多年，他表示，警察人員基於職責必須為公眾活動服務，加上警察辦公廳舍民眾進出報案多，辦公環境衛生清潔就變得格外重要，他跑了多處門市，很不容易湊足28瓶滅菌液，決定全數提供蘆竹分局員警消毒環境防疫之用。 桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕（左）自購滅菌液捐給蘆竹分局消毒環境防疫之用。圖／蘆竹分局提供 桃園市交通義警大隊蘆竹中隊員朱嘉裕（左）自購28瓶滅菌液捐給蘆竹分局消毒環境防疫，由分局長黃益三（右）代表接受和感謝。圖／蘆竹分局提供