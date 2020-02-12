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留一盞閃燈給深夜用路人 警增設爆閃燈以降低交通事故
新北市樹林警分局與三峽警分局部分派出所，從去年起針對易肇事路段設置爆閃燈，供晚間行車作為警示用途，目前已見有效降低交通事故，未來將持續針對路況進行調整或增設。
經樹林警分局統計，去6月至8月間樹林環漢路五段曾發生39起交通事故，從9月起開始裝設爆閃燈後，10月至12月間，交通事故從39起減少30起。有鑑於此，樹林警分局額外在大安路、中正路、柑園街、西圳街等8處裝設LED爆閃燈。
LED爆閃燈是由樹林警分局所購置，裝有太陽能光電板供電，入夜後會自動點亮閃燈，亮度足以讓駕駛在遠處察覺。樹林警表示，未來將視實際交通狀況，會彈性做調整或增設。
除樹林警分局針對易肇事路段增設爆閃燈外，三峽警分局橫溪派出所，針對介壽路三段部分路段放置磁吸紅藍LED警示燈與直立式紅藍LED警示燈，用於提醒夜間用路人注意，由爆閃燈示警讓用路人在易肇事路段減速慢行，以減少事故發生。
橫溪派出所使用的LED爆閃燈，是由去年12月19日國際獅子會300B2區第一專區等單位所贈的部分裝備。三峽警分局表示，能妥善運用受贈裝備，無論放置攔檢點或是裝設在易肇事路段，皆是對夜間用路人多一層保障。
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