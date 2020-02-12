影／國三苑裡路段雙氧水槽車翻覆洩漏 消防警戒

一輛載運雙氧水的槽車今天中午12點左右在國道3號苗栗縣苑裡南下路段翻覆，並出現洩漏情況，苗栗縣消防局通霄、苑裡消防分隊趕往，目前持續灑水降低濃度，以防危險。

苗栗縣消防局表示，翻覆的槽車為35噸，目前有輕微洩漏情況，雙氧水如果濃度高，遇到有機物會燃燒，有危險姓；依貨運公司的資料，這輛翻覆的槽車，載運的是濃度僅31％的雙氧水，並非70％的高濃度雙氧水，還不至於造成危險，目前消防分隊持續灑水警戒中。