影／失蹤多日九旬老翁 意外陳屍區公所頂樓

高雄市94歲張姓老翁本月4日失蹤，家屬報警協尋多日，發現他曾在仁武區公所附近，10日區公所人員協同警方全面清查區公所內外，竟發現老翁陳屍頂樓水塔旁，研判已經死亡多日，張姓老翁如何到區公所頂樓，大家都莫名所以，初步排除他殺，死因仍待複驗。

張姓老翁平日與大陸配偶住在仁武區仁福裡，子女不在身側，平日有居家照顧員會定期探視。據了解，他的智力已有退化，最近大陸籍妻子也返鄉，照顧員日前發現他失蹤，急通報家屬找人。

老翁家屬向轄區警所報案協尋，但一直找不到，警方最後調閱監視器，發現他曾在仁武區公所附近徘徊，公所人員也有人見過他洽詢，懷疑他的最後的出現地點與公所有地緣關係，10日全面清查公所內外，最後在頂樓水塔旁發現他，但已死亡。

仁武警分局表示，現場並無打鬥痕跡，死者也沒有外傷，身旁有拐杖，衣物內有身分證件，初步研判是自然身亡，無他殺嫌疑，家屬對老翁的死因也沒有沒有異議。

仁武區公所人員對於老翁如何登上頂樓，並且死亡，感到匪夷所思。區公所頂樓僅有水塔及太陽能板，公所的電梯到五樓後，得再爬梯才能由逃生門進出，公所表示，平日雖然會不定期上頂樓清理，但平常很少人進出，且為管制安全，逃生門打開後會自行上鎖，懷疑老翁誤闖後，無法再由同一出入口下樓。