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瑞昱捐200萬 保護新竹500名員警肺部健康

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台大醫院生醫園區分院急診今天正式開始營運，院方舉行「急診暨CT開幕記者會」，並安排肺癌篩檢捐贈簽約儀式。記者陳斯穎／攝影

肺癌為國人十大癌症首位，為保護人民保母健康，瑞昱半導體公司捐贈200萬給肺病防治基金會，提供新竹縣、市警察局共500名員警，在台大醫院新竹分院及生醫分院，進行肺部低劑量電腦斷層篩檢，希望透過篩檢能早期發現、早期治療。

台大醫院生醫園區分院急診今天正式開始營運，院方舉行「急診暨CT開幕記者會」，並安排肺癌篩檢捐贈簽約儀式。肺病防治基金會董事長陳晉興表示，肺癌已經是新國病，每年因肺癌往生的有9000多人、有1萬3000多人得到肺癌，肺病已經是全世界的問題。

台大生醫園區分院長余忠仁本身是胸腔內科醫師，他指出，肺癌當中70％以上是與抽菸無關的肺腺癌，這類多是早期無症狀且無法透過胸部X光或是一般健康檢查可查出，往往發現時已是晚期，低劑量電腦斷層是目前唯一能有效篩檢早期肺癌的工具，可安全且快速得偵測到微小病變。

瑞昱半導體榮譽董事長葉博任表示，員警執勤經常暴露在空汙的環境，此次公司捐200萬給肺病防治基金會，將提供新竹縣、市警察局各250名員警，進行肺部低劑量電腦斷層篩檢，優先接受捐贈對象為45歲以上或是有家族病史者，希望透過篩檢能早期發現以利於早期治療，也藉此感謝員警平時辛勤工作、保護民眾。

瑞昱半導體公司捐贈200萬給肺病防治基金會，提供新竹縣、市警察局共500名員警，在台大醫院新竹分院及生醫分院，進行肺部低劑量電腦斷層篩檢。記者陳斯穎／攝影

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