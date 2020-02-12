屏東去年傷亡車禍明顯增加 監理站鼓勵機車族上課考照

根據屏東縣警局交通隊統計，去年1月至7月，屏東縣共發生傷亡交通事故9153件，造成66人死亡、12477人受傷，比前年同期增加266件，為降低肇事率，公路總局鼓勵民眾到駕訓班接受完整的重型機車駕駛訓練，不但可領訓練補助，根據以往經驗，可以有效降低違規率。

屏東監理站站長洪美芳表示，為降低肇事率，公路總局推廣考生至駕訓班接受完整性的普通重型機車駕駛訓練，訓練課程有6小時的學科（駕駛道德、交通法規及車輛構造修護常識）及10小時的場地駕駛訓練(含模擬駕駛)之基本駕駛，經過完整的訓練，能夠充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，根據統計，違規率可從10.08%降至2.99%。

屏東地區有要報考機車駕照的考生，可以多多參加駕訓班開設的普通重型機車訓練班，目前屏東縣潮州駕訓班、弘全駕訓班設有輕型及普通重型機車駕駛執照訓練班，相關補助事宜可詢問潮州駕訓班(08-7800111)、弘全駕訓班(08-8644108)了解，或參考公路總局機車駕訓補助專區。

監理站表示，即日起至今年11月30日止，至駕訓班接受機車駕駛訓練並完成考照後可領1300元訓練費補助，經許可停留或居留六個月以上外籍人士也可參加補助，高雄區監理所(含屏東監理站)共有800名額，名額有限。屏東監理站電話：08-7666733分機201