芳苑反火化場自救會總幹事遭人圍毆 囂張畫面被拍下
彰化縣反芳苑火化場自救會總幹事楊四海上午住處遭人強行闖處，一群人手持棍棒毆打他，造成他多處受傷，地面還有血跡，目前已被送到彰濱秀傳醫院治療，因自救會才在本周一集結向公所與縣府抗議火化場，就有成員今天光天化日之下遭人群起毆打，自救會人員不免聯想是否有心人士不滿出手，警方目前拉起封鎖線，還在現場調查。
芳苑鄉公所去年傳出有意蓋火葬場，目前在評估階段，居民本月10日集結，出動12輛遊覽車到公所抗議，要求鄉長出面說清楚，隨後又到彰化縣政府表達拒絕火葬場興設，楊四海當時站在前方帶頭，表明反對立場。
自救會副會長陳逢源說，今天上午11點，兩台車約7、8人停在楊四海辦公室與住家合一的門前，當時只有楊與一名會計在場，會計趕緊拿起手機錄下畫面後立即報警，畫面中可見一群人戴口罩闖入，持棍棒打人，還將一旁的腳踏車搬起砸在楊四海身上，懷疑手上還有持其他利器，才讓現場血跡斑斑。
陳逢源表示，不認識畫面中動手的人，但因抗議火化場才結束，成員多少會有所聯想，實在難以想像平靜的村落還會發生這種公然群毆的事，但實際原因仍靜待警方調查。楊四海目前傷勢穩定，腳底傷口進行縫合，須住院治療。
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