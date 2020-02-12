芳苑反火化場自救會總幹事遭人圍毆 囂張畫面被拍下

彰化縣反芳苑火化場自救會總幹事楊四海上午住處遭人強行闖處，一群人手持棍棒毆打他，造成他多處受傷，地面還有血跡，目前已被送到彰濱秀傳醫院治療，因自救會才在本周一集結向公所與縣府抗議火化場，就有成員今天光天化日之下遭人群起毆打，自救會人員不免聯想是否有心人士不滿出手，警方目前拉起封鎖線，還在現場調查。

芳苑鄉公所去年傳出有意蓋火葬場，目前在評估階段，居民本月10日集結，出動12輛遊覽車到公所抗議，要求鄉長出面說清楚，隨後又到彰化縣政府表達拒絕火葬場興設，楊四海當時站在前方帶頭，表明反對立場。

自救會副會長陳逢源說，今天上午11點，兩台車約7、8人停在楊四海辦公室與住家合一的門前，當時只有楊與一名會計在場，會計趕緊拿起手機錄下畫面後立即報警，畫面中可見一群人戴口罩闖入，持棍棒打人，還將一旁的腳踏車搬起砸在楊四海身上，懷疑手上還有持其他利器，才讓現場血跡斑斑。