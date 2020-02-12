影／阿嬤逛樂成宮迷途 暖警協助她請吃紅棗致謝

台中市大里區八旬陳姓老嬤9日上午騎電動機車前往東區樂成宮「提燈籠慶元宵」的活動，但後來體力不支坐在路旁，經市民通報警方到場，警方前往協助時，陳嬤一臉困窘，直說「頭昏找不到回家方向」，還拿出一包紅棗要請警員吃，表達謝是，警方透過人臉辨識系統，查出陳嬤身分，並聯絡家屬到派出所帶回，警方還協助陳嬤將機車騎回派出所，以利陳嬤返家。

台中市第三警分局東區分駐所警員洪芝茜、盧禹丞9日中午12時許獲報，陳姓老婦（83歲）在東區旱溪西路走失，警方前往調查，陳嬤透露，她早上騎電動車出門到樂成宮看花燈「看熱鬧」，要回家時卻突然覺得頭暈，一時失去方向，不知該往何處走，只記得自己住在大里，就這樣坐在路旁休息，直到熱心民眾察覺有異協助報警。

警方使用人臉辨識系統確認陳嬤身分，不過因陳嬤不記得家人聯絡資訊，警方見陳嬤身體不適，先將她帶返派出所休息，也協助將陳嬤的機車騎回派出所，並順利聯繫到陳嬤的兒子到派出所。

陳嬤兒子表示，最近樂成宮舉辦元宵節系列活動很熱鬧，母親8日才曾騎電動車到樂成宮賞花燈，9日又趁他不注意時偷溜出門直奔樂成宮，只能說「媽媽真的很愛媽祖」。

東區所長魏綉薌表示，2020台灣燈會主燈區在2月8日元宵節開燈展出，后里森林園區規畫「好神宗教燈區」，展有由媽祖聯誼會35個宮廟成員共同打造「媽祖燈區」；「29花燈車燈區」有以Q版媽祖為主燈，融合東區建築等意象的東區花燈車，都很推薦給喜愛媽祖的民眾前往一睹風采。

台中市第三警分局提醒，民眾參加台灣燈會觀賞精彩炫目的表演及花燈時，別忘緊牽身旁家人避免走失，也提醒民眾，目前肺炎疫情仍未緩和，前往人潮聚集處記得戴上口罩保護自己及家人，一起健康賞燈感受台灣之美。