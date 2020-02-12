影／機車掉鈔票滿天飛後車拍下追不上 2熱心人拾金不昧

基隆市一名男子昨天騎機車在八堵路往基隆市區方向行駛時，鈔票飛出上，共有1萬多元現金沿路紛飛，千元、百元鈔都有，過程剛好被後方一輛汽車行車記錄器拍下，想追上去但追不到。陸續有2人拾金不昧，撿到錢後送交派出所，失主已領回部分的現金。

昨天有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出影片，影片可以看到有紙鈔紛飛，在馬路上隨風飄落，疑似從一輛機車飛出來。行車記錄器拍下鈔票滿天飛的汽車駕駛，還寫道「哥哥啊，你的錢啊，我真的追不到你」。

影片一出，引發大批網友熱議，有人說「好多錢啊」、「噴不少」、「好想去撿啊」、「不知還在不在？」、「我們都遇不到這種事」、「撿錢撿起來」。

基隆市警察局第三分局今天說明，八堵分駐所員警昨天中午接獲吳姓男子報案，慌張地表示他騎車行經八堵路Toyota汽車前時，不慎掉落1萬餘元，他想詢問有沒有人撿到錢送來？但員警表示並沒有人報案有撿到錢，當下先留下吳男之聯繫電話，以利後續聯繫。

警方說，約過半小時後，市警第一分局延平所來電表示，有民眾在八堵路拾獲現金數千元，已送交至延平所招領，警方隨即通知吳男前往認領。後來又有另1人也撿到部分現金，送到其他派出所，目前已有近半金額被2名熱心民眾撿到，拾金不昧送回，但仍有部分紙鈔不知飛到哪，也有可能被其他人撿走，警方提醒民眾如有撿到盡速送交警方，避免被查出吃上侵占遺失物罪嫌。（掉鈔影片取自基隆人大小事）