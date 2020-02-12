影／賓士男凌晨疑失控撞檳榔攤廚餘桶 車毀人沒事

今天凌晨0時10分，21歲許姓白色賓士轎車男駕駛開車載友經台中市大里區德芳路三段時，疑因身體不適失控右偏，撞擊路邊交通號誌，波及檳榔攤招牌等設備，餐廳擺放在外等待回收的廚餘桶，還撞爛一輛機車，現場碎片四散，餿水傾翻四溢，臭氣沖天，賓士車頭全毀，路口還有一輛停等紅燈的機車幸運逃過一劫。賓士車男駕駛無大礙，表示頭暈、身體不適，自行就醫。警方隨後對男駕駛酒測，沒有酒精反應。

附近住家聽聞巨大碰撞聲後紛紛外出查看，才發覺停放在人行道上的機車被撞爛，檳榔攤招牌等設備，以及餐廳外等回收的數個大型廚餘桶都被波及，現場臭氣沖天，還有一名在路口停等紅燈的機車騎士在事發前一秒因綠燈直行，逃過一劫，全案由警方調查中。