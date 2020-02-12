快訊

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖新明路飄油味卻找無漏油點 中油：不排除更換管線

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
立委高嘉瑜今上午前往會勘，質疑事件從8日發生至今，已有5天時間，中油連日封路開挖，整條新民路快要挖遍了，漏油點還是不知道在哪裡，搞得民眾人心惶惶，擔憂隨時都有氣爆的可能，生活也受到影響。記者邱瓊玉／攝影

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從8日起，一直不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，儘管中油緊急派員前往處理，不過至今仍未發現漏油點，引發周邊居民強烈不滿，痛批中油根本就是讓民眾置身危險之中；環保局則是根據水汙染法直接開罰，並要求中油儘速改善。

立委高嘉瑜今上午前往會勘，質疑事件從8日發生至今，已有5天時間，中油連日封路開挖，整條新民路快要挖遍了，漏油點還是不知道在哪裡，搞得民眾人心惶惶，擔憂隨時都有氣爆的可能，生活也受到影響。

高嘉瑜表示，現在已經是科技化、智慧化的時代，但中油找尋漏油點的方式猶如遠古石器時代，不斷挖馬路探測，還是找不到漏油點，也不知道要挖多久，居民的飲用水是否會受到影響、一旁基隆河水質會不會受到影響等，都沒有任何說明，要求中油對這個事件要有公開透明的交代。

對此，中油桃園煉油廠廠長曾繁鑫表示，8日接獲通報後就緊急派員處理，至今已派出6輛20噸級油罐車抽取溢出的油水；至於油水比例，除了第一天小於1％外，因消防局持續灑水，目前狀況僅剩下油花。

曾繁鑫表示，目前已開挖7處，但土壤都沒有被汙染的痕跡，目前確實還沒有找出滲油點，今天會再做管線試壓測試，測試管線有沒有問題，如果還是沒有解決，不排除整段管線做更換。

曾繁鑫也提到，該管線為北部輸油樞紐，主要是從桃園煉油廠輸送到石門油庫，如果一旦整段停掉，若未在短期內恢復，北部煉油情形屆時可能會受到影響。

至於這段輸油管線有多長？曾繁鑫說，主要是從成功路交流道綠帶下來，一直到安康路轉彎處，大約200多公尺，如果周邊管線一併更換，推估不超過一公里。

北市府消防局則說，8日接獲民眾報案後，現場就立即可疑洩漏點做確認，並隨時監控油氣濃度，一度最高時曾超過300ppm，目前持續監測，大概都在100ppm上下，現場已機動調派勤務做警戒，並成立指揮站供各單位進駐，另也呼籲民眾不要到附近違規，警戒線內嚴禁火源，另也呼籲周邊民眾注意用火安全。

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從8日起，一直不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，儘管中油緊急派員前往處理，不過至今仍未發現漏油點。記者邱瓊玉／攝影

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

高嘉瑜：口罩嚴重不足 北市基層診所只分配到13片

口罩與延後開學之亂...高嘉瑜點出四個問題

考生要戴口罩、學生不用戴？高嘉瑜促中央統一標準

影／立委報到！蔣萬安帶兒、賴品妤剪髮高嘉瑜穿藍綠色

相關新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

潘姓男子騎機車在新北市汐止區追撞前方賴姓男子駕駛汽車，潘頭部受創被送醫急救不治，警方初步調查，汽車在內側車道停等欲左轉，...

影／阿嬤逛樂成宮迷途 暖警協助她請吃紅棗致謝

台中市大里區八旬陳姓老嬤9日上午騎電動機車前往東區樂成宮「提燈籠慶元宵」的活動，但後來體力不支坐在路旁，經市民通報警方到...

影／機車掉鈔票滿天飛後車拍下追不上 2熱心人拾金不昧

基隆市一名男子昨天騎機車在八堵路往基隆市區方向行駛時，鈔票飛出上，共有1萬多元現金沿路紛飛，千元、百元鈔都有，過程剛好被...

影／賓士男凌晨疑失控撞檳榔攤廚餘桶 車毀人沒事

今天凌晨0時10分，21歲許姓白色賓士轎車男駕駛開車載友經台中市大里區德芳路三段時，疑因身體不適失控右偏，撞擊路邊交通號...

內湖新明路飄油味卻找無漏油點 中油：不排除更換管線

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從8日起，一直不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，儘管中油緊急派員前往處理，不過至...

68年歷史斗南派出所熄燈 今遷入斗南警分局揭牌啟用

已有68年歷史的雲林縣斗南警分局斗南派出所，建築結構年久失修，使得員警辦公、民眾洽公不便，在地方爭取下，2月起遷入斗南警...

禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單

台中市簡姓女子今年1月間將轎車停在南屯區住處門前，但未緊靠路旁，謝姓女子開車行經該處時，不慎擦撞到簡女的轎車，警方到場測...

雲林釣客落海一周 海巡人員昨尋獲遺體

雲林85年次蔡姓男子日前5號在麥寮六輕南堤落海釣不慎落海，失蹤多日昨早海巡署第五巡防區指揮部接獲雲林縣消防隊通報，在新興...

獨居嬤搭公車迷途 員警憑1顆印章幫她找到回家路

基隆市一名老阿嬤日前搭公車時迷途，忘了要在哪下車，公車司機載到派出所向員警求助。阿嬤身上沒有證件，也說不清楚名字，所幸她...

日籍旅客尋訪鐵馬驛站 台南大潭所員警促國民外交

一對日本籍來台騎自行車環島旅客，由北部啟程往南騎乘，騎至台南市長榮大學時由於水瓶已空，兩人經過歸仁警分局大潭派出所時入內...

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

曾嘗試無氧攀登世界第二高峰Ｋ２的台灣登山界名人張元植，邀登山界好友楊礎豪挑戰花蓮縣萬榮鄉針山峭壁，兩人打算以一周時間上下幾乎垂直的八百公尺峭壁，也做好「吃睡都在峭壁上」的心理準備，無奈碰上山區大霧，在即將完成挑戰之際，請求空勤直升機救援下山。

北港清潔隊深夜火災 垃圾起火濃煙籠罩3公里外市區

雲林縣北港鎮清潔隊附近的垃圾堆，今天深夜起火，濃煙隨風飄進北港，導致遠在3公里外的北港市區，深夜空汙嚴重，到處迷漫焦味惡...

熱門新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

喝酒沒帶隊巡邏 派出所長偽造紀錄領4小時加班費

中油管線疑漏油汙染內湖下水道 花4天仍未找到漏油點

女醫師為挽回花心老公遭詐財 遭徵信業者詐財4000多萬

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

買按摩機器人拖延貨款 台大「機器人教父」要付155萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。