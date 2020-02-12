內湖新明路飄油味卻找無漏油點 中油：不排除更換管線

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從8日起，一直不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，儘管中油緊急派員前往處理，不過至今仍未發現漏油點，引發周邊居民強烈不滿，痛批中油根本就是讓民眾置身危險之中；環保局則是根據水汙染法直接開罰，並要求中油儘速改善。

立委高嘉瑜今上午前往會勘，質疑事件從8日發生至今，已有5天時間，中油連日封路開挖，整條新民路快要挖遍了，漏油點還是不知道在哪裡，搞得民眾人心惶惶，擔憂隨時都有氣爆的可能，生活也受到影響。

高嘉瑜表示，現在已經是科技化、智慧化的時代，但中油找尋漏油點的方式猶如遠古石器時代，不斷挖馬路探測，還是找不到漏油點，也不知道要挖多久，居民的飲用水是否會受到影響、一旁基隆河水質會不會受到影響等，都沒有任何說明，要求中油對這個事件要有公開透明的交代。

對此，中油桃園煉油廠廠長曾繁鑫表示，8日接獲通報後就緊急派員處理，至今已派出6輛20噸級油罐車抽取溢出的油水；至於油水比例，除了第一天小於1％外，因消防局持續灑水，目前狀況僅剩下油花。

曾繁鑫表示，目前已開挖7處，但土壤都沒有被汙染的痕跡，目前確實還沒有找出滲油點，今天會再做管線試壓測試，測試管線有沒有問題，如果還是沒有解決，不排除整段管線做更換。

曾繁鑫也提到，該管線為北部輸油樞紐，主要是從桃園煉油廠輸送到石門油庫，如果一旦整段停掉，若未在短期內恢復，北部煉油情形屆時可能會受到影響。

至於這段輸油管線有多長？曾繁鑫說，主要是從成功路交流道綠帶下來，一直到安康路轉彎處，大約200多公尺，如果周邊管線一併更換，推估不超過一公里。