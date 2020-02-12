68年歷史斗南派出所熄燈 今遷入斗南警分局揭牌啟用

已有68年歷史的雲林縣斗南警分局斗南派出所，建築結構年久失修，使得員警辦公、民眾洽公不便，在地方爭取下，2月起遷入斗南警察分局，今天由雲林縣副縣長謝淑亞等人主持揭牌儀式，未來提供更完勝的洽公品質。

斗南派出所每逢豪雨多處容易漏水，形成「外面下大雨、所裡下小雨」，所內編制21名員警，能休息的地方卻只能容納8人，更無女警獨立空間，員警備勤想稍作休息難以放鬆。

派出所長陳奎谷提到，舊的派出所內衛浴設施不足，民眾想上廁所，加上舊所在斗南火車站前，民眾想洽公停車也難找到車位。

謝淑亞、雲林縣警察局長顏旺盛、縣議員蔡東富、顏忠義、張庭琦、賴明源、斗南鎮長沈暉勛與斗南警分局長蘇旭茂等人共同揭牌。