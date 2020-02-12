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68年歷史斗南派出所熄燈 今遷入斗南警分局揭牌啟用
已有68年歷史的雲林縣斗南警分局斗南派出所，建築結構年久失修，使得員警辦公、民眾洽公不便，在地方爭取下，2月起遷入斗南警察分局，今天由雲林縣副縣長謝淑亞等人主持揭牌儀式，未來提供更完勝的洽公品質。
斗南派出所每逢豪雨多處容易漏水，形成「外面下大雨、所裡下小雨」，所內編制21名員警，能休息的地方卻只能容納8人，更無女警獨立空間，員警備勤想稍作休息難以放鬆。
派出所長陳奎谷提到，舊的派出所內衛浴設施不足，民眾想上廁所，加上舊所在斗南火車站前，民眾想洽公停車也難找到車位。
謝淑亞、雲林縣警察局長顏旺盛、縣議員蔡東富、顏忠義、張庭琦、賴明源、斗南鎮長沈暉勛與斗南警分局長蘇旭茂等人共同揭牌。
蘇旭茂說，搬遷計畫獲縣長張麗善支持，並編列250萬元協助改建斗南警分局一樓的警備隊空間，讓斗南所員警遷入，警備隊則移至分局四樓辦公，現在每位員警都會有獨立的休息空間，辦公環境也會更舒適，洽公民眾也免去停車不便、廁所狹窄等困擾。
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