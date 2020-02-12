快訊

新冠肺炎疫情延燒 星宇航空宿霧線延至7月1日開航

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市南屯區簡姓女子將轎車停在忠勇路的自家門口，遭謝姓女子的休旅車撞上，不過簡女因未緊靠路邊停車，遭警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝

台中市簡姓女子今年1月間將轎車停在南屯區住處門前，但未緊靠路旁，謝姓女子開車行經該處時，不慎擦撞到簡女的轎車，警方到場測繪，研判肇事原因為謝女未注意車前狀況，不過簡女未緊靠路邊停車，也違反道交條例規定，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰，簡女得知停在自家門口被撞還要吃罰單時，直呼「有夠倒楣」。

台中市第四警分局交通分隊在1月6日上午8時許獲報，南屯區忠勇路發生一起車禍，警方獲報到場調查，簡姓女子（49歲）將轎車停在自家門前，謝姓女子（32歲）駕駛休旅車由忠勇路往烏日方向行駛，行經該處時，欲停車購買物品，疑未注意車前狀況，擦撞簡女轎車，雙方車輛都受損。

台中市第四警分局交通分隊員警在現場測繪後，將全案交由市警局交通大隊分析研判，判斷主要肇事責任在於謝女開車未注意車前狀況，但簡女因未緊靠路邊停車的違規事實明確，仍有部分肇責，警方依規定製單告發，今將全案函送台中市交通事件裁決處開罰。

第四警分局交通分隊長顏志明表示，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第6款規定，汽車駕駛人停車時，不緊靠道路右側路邊停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，呼籲駕駛人切勿貪圖自身便利違規停車。

台中市南屯區簡姓女子將轎車停在忠勇路的自家門口，遭謝姓女子的休旅車撞上，不過簡女因未緊靠路邊停車，遭警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區簡姓女子將轎車停在忠勇路的自家門口，遭謝姓女子的休旅車撞上，不過簡女因未緊靠路邊停車，遭警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／大甲小貨車禍翻倒 瓦斯空瓶彈飛砸壞路邊車

轎車自撞火燒車 1死1傷

影／BMW飆速127公里　台中松竹路一段警架測速照相伺候

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

相關新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

潘姓男子騎機車在新北市汐止區追撞前方賴姓男子駕駛汽車，潘頭部受創被送醫急救不治，警方初步調查，汽車在內側車道停等欲左轉，...

影／阿嬤逛樂成宮迷途 暖警協助她請吃紅棗致謝

台中市大里區八旬陳姓老嬤9日上午騎電動機車前往東區樂成宮「提燈籠慶元宵」的活動，但後來體力不支坐在路旁，經市民通報警方到...

影／機車掉鈔票滿天飛後車拍下追不上 2熱心人拾金不昧

基隆市一名男子昨天騎機車在八堵路往基隆市區方向行駛時，鈔票飛出上，共有1萬多元現金沿路紛飛，千元、百元鈔都有，過程剛好被...

影／賓士男凌晨疑失控撞檳榔攤廚餘桶 車毀人沒事

今天凌晨0時10分，21歲許姓白色賓士轎車男駕駛開車載友經台中市大里區德芳路三段時，疑因身體不適失控右偏，撞擊路邊交通號...

內湖新明路飄油味卻找無漏油點 中油：不排除更換管線

北市內湖區新明路、成功路口一帶居民，從8日起，一直不斷聞到汽油味，擔憂是否發生漏油事件，儘管中油緊急派員前往處理，不過至...

68年歷史斗南派出所熄燈 今遷入斗南警分局揭牌啟用

已有68年歷史的雲林縣斗南警分局斗南派出所，建築結構年久失修，使得員警辦公、民眾洽公不便，在地方爭取下，2月起遷入斗南警...

禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單

台中市簡姓女子今年1月間將轎車停在南屯區住處門前，但未緊靠路旁，謝姓女子開車行經該處時，不慎擦撞到簡女的轎車，警方到場測...

雲林釣客落海一周 海巡人員昨尋獲遺體

雲林85年次蔡姓男子日前5號在麥寮六輕南堤落海釣不慎落海，失蹤多日昨早海巡署第五巡防區指揮部接獲雲林縣消防隊通報，在新興...

獨居嬤搭公車迷途 員警憑1顆印章幫她找到回家路

基隆市一名老阿嬤日前搭公車時迷途，忘了要在哪下車，公車司機載到派出所向員警求助。阿嬤身上沒有證件，也說不清楚名字，所幸她...

日籍旅客尋訪鐵馬驛站 台南大潭所員警促國民外交

一對日本籍來台騎自行車環島旅客，由北部啟程往南騎乘，騎至台南市長榮大學時由於水瓶已空，兩人經過歸仁警分局大潭派出所時入內...

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

曾嘗試無氧攀登世界第二高峰Ｋ２的台灣登山界名人張元植，邀登山界好友楊礎豪挑戰花蓮縣萬榮鄉針山峭壁，兩人打算以一周時間上下幾乎垂直的八百公尺峭壁，也做好「吃睡都在峭壁上」的心理準備，無奈碰上山區大霧，在即將完成挑戰之際，請求空勤直升機救援下山。

北港清潔隊深夜火災 垃圾起火濃煙籠罩3公里外市區

雲林縣北港鎮清潔隊附近的垃圾堆，今天深夜起火，濃煙隨風飄進北港，導致遠在3公里外的北港市區，深夜空汙嚴重，到處迷漫焦味惡...

熱門新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

喝酒沒帶隊巡邏 派出所長偽造紀錄領4小時加班費

中油管線疑漏油汙染內湖下水道 花4天仍未找到漏油點

女醫師為挽回花心老公遭詐財 遭徵信業者詐財4000多萬

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

買按摩機器人拖延貨款 台大「機器人教父」要付155萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。