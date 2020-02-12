聽新聞
test
0:00 / 0:00
禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單
台中市簡姓女子今年1月間將轎車停在南屯區住處門前，但未緊靠路旁，謝姓女子開車行經該處時，不慎擦撞到簡女的轎車，警方到場測繪，研判肇事原因為謝女未注意車前狀況，不過簡女未緊靠路邊停車，也違反道交條例規定，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰，簡女得知停在自家門口被撞還要吃罰單時，直呼「有夠倒楣」。
台中市第四警分局交通分隊在1月6日上午8時許獲報，南屯區忠勇路發生一起車禍，警方獲報到場調查，簡姓女子（49歲）將轎車停在自家門前，謝姓女子（32歲）駕駛休旅車由忠勇路往烏日方向行駛，行經該處時，欲停車購買物品，疑未注意車前狀況，擦撞簡女轎車，雙方車輛都受損。
台中市第四警分局交通分隊員警在現場測繪後，將全案交由市警局交通大隊分析研判，判斷主要肇事責任在於謝女開車未注意車前狀況，但簡女因未緊靠路邊停車的違規事實明確，仍有部分肇責，警方依規定製單告發，今將全案函送台中市交通事件裁決處開罰。
第四警分局交通分隊長顏志明表示，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第6款規定，汽車駕駛人停車時，不緊靠道路右側路邊停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，呼籲駕駛人切勿貪圖自身便利違規停車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言