禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單

台中市簡姓女子今年1月間將轎車停在南屯區住處門前，但未緊靠路旁，謝姓女子開車行經該處時，不慎擦撞到簡女的轎車，警方到場測繪，研判肇事原因為謝女未注意車前狀況，不過簡女未緊靠路邊停車，也違反道交條例規定，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰，簡女得知停在自家門口被撞還要吃罰單時，直呼「有夠倒楣」。

台中市第四警分局交通分隊在1月6日上午8時許獲報，南屯區忠勇路發生一起車禍，警方獲報到場調查，簡姓女子（49歲）將轎車停在自家門前，謝姓女子（32歲）駕駛休旅車由忠勇路往烏日方向行駛，行經該處時，欲停車購買物品，疑未注意車前狀況，擦撞簡女轎車，雙方車輛都受損。

台中市第四警分局交通分隊員警在現場測繪後，將全案交由市警局交通大隊分析研判，判斷主要肇事責任在於謝女開車未注意車前狀況，但簡女因未緊靠路邊停車的違規事實明確，仍有部分肇責，警方依規定製單告發，今將全案函送台中市交通事件裁決處開罰。