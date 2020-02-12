雲林釣客落海一周 海巡人員昨尋獲遺體

雲林85年次蔡姓男子日前5號在麥寮六輕南堤落海釣不慎落海，失蹤多日昨早海巡署第五巡防區指揮部接獲雲林縣消防隊通報，在新興工業區管制區岸際發現蔡男遺體，海巡、警消人員隨即到場救援，並由家屬指認。

巡防區主任胡文雄立即調派第四岸巡隊麥寮機動巡邏站巡邏組人員前往現場處置，並通報雲林縣消防局北五分隊及雲林縣警察局台西分局等單位派員前往協助處置。

第五巡防區指出，麥寮機動巡邏組人員抵達現場後發現該蔡男大體卡在石縫中，經協調台西消防分隊利用氣壓機將石頭移除後，將大體移置岸際。

第五巡防區表示，蔡男5日在雲林縣麥寮六輕南堤鐵橋就傳出落海，當時展開搜救任務，迄今共計投入搜救能量30車次、25艇次、172人次。