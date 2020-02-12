獨居嬤搭公車迷途 員警憑1顆印章幫她找到回家路

基隆市一名老阿嬤日前搭公車時迷途，忘了要在哪下車，公車司機載到派出所向員警求助。阿嬤身上沒有證件，也說不清楚名字，所幸她身上有帶一顆印章，員警根據印章的名字循線找到她的住處，平安送回家。

市警局第四分局指出，日前下午1點，突有一輛公車停靠於大武崙派出所前，公車司機跑進派出所求助，他說車上載了一名迷途老阿嬤，她從市區上車後直至終點站仍未下車，詢問她也不知要去哪裡，無奈只要停靠派出所報警求助。

警員葛柏宏、陳逸瑄詢問阿嬤相關年籍資料、欲往何處？她都無法明確回答，只好先將她進派出所休息，再設法查證身分聯繫家屬。員警關懷詢問，試圖協助她憶起年籍資料等相關資訊，但她都想不起來。

不過，後來阿嬤突然告訴員警，她上沒有攜帶證件，但帶有1顆印章，並訴說自己居住於仁愛區，員警得知此訊息後，立即用印章上的名字聯繫到當地里長詢問，並以警政電腦確認她居住地，員警載送阿嬤回家，大樓管理員表示，阿嬤平時獨居在大樓內，她的兒子則住附近，時常會來探望，員警在管理員協助下，將阿嬤安全送進家中。