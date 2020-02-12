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獨居嬤搭公車迷途 員警憑1顆印章幫她找到回家路

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
獨居嬤搭公車迷途，員警憑1顆印章幫她找到回家路。記者游明煌／翻攝

基隆市一名老阿嬤日前搭公車時迷途，忘了要在哪下車，公車司機載到派出所向員警求助。阿嬤身上沒有證件，也說不清楚名字，所幸她身上有帶一顆印章，員警根據印章的名字循線找到她的住處，平安送回家。

市警局第四分局指出，日前下午1點，突有一輛公車停靠於大武崙派出所前，公車司機跑進派出所求助，他說車上載了一名迷途老阿嬤，她從市區上車後直至終點站仍未下車，詢問她也不知要去哪裡，無奈只要停靠派出所報警求助。

警員葛柏宏、陳逸瑄詢問阿嬤相關年籍資料、欲往何處？她都無法明確回答，只好先將她進派出所休息，再設法查證身分聯繫家屬。員警關懷詢問，試圖協助她憶起年籍資料等相關資訊，但她都想不起來。

不過，後來阿嬤突然告訴員警，她上沒有攜帶證件，但帶有1顆印章，並訴說自己居住於仁愛區，員警得知此訊息後，立即用印章上的名字聯繫到當地里長詢問，並以警政電腦確認她居住地，員警載送阿嬤回家，大樓管理員表示，阿嬤平時獨居在大樓內，她的兒子則住附近，時常會來探望，員警在管理員協助下，將阿嬤安全送進家中。

警方說，後續員警聯絡其子，並建議可至市政府社會處老人福利科或戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，透過社政系統結合警察局，利用手鍊上編號快速查出走失者身分通知聯絡人，避免類似情形再度發生。

獨居嬤搭公車迷途，員警憑1顆印章幫她找到回家路。記者游明煌／翻攝

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