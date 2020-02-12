日籍旅客尋訪鐵馬驛站 台南大潭所員警促國民外交

一對日本籍來台騎自行車環島旅客，由北部啟程往南騎乘，騎至台南市長榮大學時由於水瓶已空，兩人經過歸仁警分局大潭派出所時入內求援，員警熱心協助補充飲水外，還提供花生甜湯罐頭及餅乾果腹，日籍旅客對台灣警察熱心服務讚不絕口。

大潭派出所門口，昨天上午9點多，有一對中年男女牽著腳踏車走近門口，一直向值班鞠躬，值班警員孫國智見狀，馬上上前了解，兩人以英文表示，他們是日本籍來台騎自行車環島，由台北啟程往南騎乘，騎至長榮大學時水瓶已空，印象中台灣派出所常為遊客提供鐵馬驛站服務，經過大潭派出所時入內求援。

孫國智邀請兩人進入辦公室，除補充水瓶飲水外，更提供花生甜湯罐頭及餅乾，供旅途果腹，日籍旅客對台灣警察熱心服務稱讚不已。

歸仁分局長梁仁輝說，美國網站依據FBI的數據，列出全球十大安全國家，台灣名列第二，僅次於日本。警察在面對國人或外籍旅客，除了治安維護外，更提供優質貼心服務，這是警察的軟實力，除可促進國民外交好機會，也符合市長黃偉哲「宜居大台南」理念，對同仁自發性熱忱服務表示嘉許及鼓勵。