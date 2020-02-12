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汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治
潘姓男子騎機車在新北市汐止區追撞前方賴姓男子駕駛汽車，潘頭部受創被送醫急救不治，警方初步調查，汽車在內側車道停等欲左轉，機車為了超車切入內側撞上，將賴依過失致死罪嫌偵辦。
今天上午近7點，潘姓男子（20歲）騎機車沿新北市汐止區大同路往基隆市方向行駛，經樟樹一路口，撞上賴姓男子（43歲）駕駛賓士汽車的右車尾，潘倒地沒有生命跡象，經送醫急救1個多小時宣告不治。
警方調閱監視器發現，直行號誌為綠燈，汽車在內側車道等待左轉號誌燈亮，機車從外側切入內側超車撞上，研判騎士被前方1輛砂石車遮蔽視線，加上車速不慢而肇事。
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