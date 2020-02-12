北港清潔隊深夜火災 垃圾起火濃煙籠罩3公里外市區
雲林縣北港鎮清潔隊附近的垃圾堆，今天深夜起火，濃煙隨風飄進北港，導致遠在3公里外的北港市區，深夜空汙嚴重，到處迷漫焦味惡臭，很多人受不了，紛紛上網發文抱怨，有人得知是清潔隊內的垃圾起火，擔心濃煙是否有毒性，請環保局盡速處理。
深夜接近今天凌晨，從北港的西邊傳來強烈的臭煙味，有人抬頭一看，天空滿是煙霧，事出突然，許多人不明究裡，經查問消防隊，是北港萬有紙廠旁的清潔隊發生火警，已有多部消防車趕往救援。
由於垃圾堆積如山，強風助長下，火勢猛烈，消防隊布設水線全面灌救，但強大濃煙不斷竄起，已嚴重影響居民，不僅鄰近住戶叫苦，遠在3公里外的北港市區也都聞到濃烈的臭煙味，有人還被煙味嗆醒，罵聲連連。
由於火勢不小，消防隊仍漏夜灌救中，起火原因將進一步了解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言