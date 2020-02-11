老翁遭詐還誤會員警是搶匪猛K 警出示證件才知打錯人

嘉義縣布袋警分局偵辦詐騙集團案，3日發現嘉義市有名老翁將遭詐騙，飛車趕往交易地點嘉義女中附近攔阻，老翁正要將積蓄88萬元交給風姓車手，誤以為員警搶匪，不停呼救還猛K員警，警方出示證件說明，老翁感到不好意思向警方致歉，警方逮捕風男，昨天循缐到桃園市逮捕主嫌賴姓男子，今天依詐欺罪法辦。

警方調查，最近有民眾向布袋警分局報案，指稱接獲詐騙集團謊稱，「你兒子向地下錢莊借錢，目前被擄走，需要幫忙還清債務」等話術，向被害人詐騙，有被害人受騙造成財物損失。

布袋警分局偵查隊成立專案小組，蒐集被害人及報案民眾詐騙時間地點時間及詐騙電話分析，經跟監埋伏，發現嘉市老翁將遭受騙上當，派員趕往50公里外的嘉市，希望及時攔阻。