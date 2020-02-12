火爆駕駛國道停車恫嚇 警通知到案雙方和解

國道一號北上64.4公里平鎮段今天發生一起行車糾紛，駕駛賓士車的莊男懷疑後方陳姓駕駛逼車，涉在國道攔車並持鋁棒恫嚇，被民眾錄影在網路流傳，警方通知2人到案後雙方和解。

警方表示，莊男下午2時許從台66線往北行駛，行經平鎮系統北上匝道往國道中山高速公路時，懷疑後方陳姓駕駛靠太近故意逼車，心生不滿在國道上將車停下，並持鋁棒下車找後方駕駛理論。

過程中，莊男狂罵三字經，甚至以球棒抵住陳姓駕駛脖子，遭陳男一旁友人錄下，上傳臉書（Facebook）在網路流傳。網友看了都覺得莊男行徑誇張，呼籲警方介入調查並開罰。

國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊表示，警方已主動聯絡雙方到案說明，兩人都表示願和解了事。至於莊男在國道停車的危險行為，只要影片錄製人願意提供也會依法開罰。