海巡署版元宵燈謎 當海巡犬在你身邊坐下…

元宵節雖然已經過去三天，但海巡署版的元宵節燈謎仍在網路流傳，至今已有近1500人留言。海巡署版元宵節猜謎是：當你入境時，海巡犬突然坐到你旁邊，用可愛的眼神看著你，請問：這代表什麼？

（Ａ）嘿，可以跟我玩嗎？

（Ｂ）我累了，想坐一下。

（Ｃ）如果你沒看過這麼可愛的狗狗，現在讓你看看。

（Ｄ）20萬，給我，現在！

海巡署公布答案，解答就是D！海巡署解釋，因為旅客入境時，如果攜帶「肉製品、蔬菜及水果」等物品入境，就會面臨裁罰20萬元的狀況，海巡署將這個燈謎放在臉書官網海巡署長室，並提醒雖然最近入出境的旅客較春節減少許多，但仍然要提醒返國的朋友，不要攜帶任何「肉製品、蔬菜及水果」入境。

海巡署說，日前希臘正式確認遭到「非洲豬瘟」疫情入侵，讓人垂涎的希臘串燒恐怕再也吃不到，台灣更是不能鬆懈。與此同時，台灣也正全力抵抗新型冠狀病毒肺炎。

海巡署表示，人力吃緊的情況下，請大家主動配合邊境管制措施，否則當海巡犬、檢疫犬坐在你身邊時，可不只是罰20萬那麼簡單，而是整個國家的畜產業都可能陷入危機！