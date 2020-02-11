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兒子洗完澡 一家四口加看護一氧化碳中毒送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市南區南和路大樓今天晚間6時許傳出一氧化碳中毒意外，5名傷者被送往醫院治療。圖／讀者提供

台中市南區南和路大樓今天晚間6時許傳出一氧化碳中毒意外，據查是陳姓少年洗完澡後，向父親透露「頭昏想吐」，陳父也發現自己有頭昏的狀況，警消到場後，將陳一家4口及一名外籍女看護送醫治療，經查現場測得一氧化碳濃度達400PPM，警消先開窗通風，全案是否是因陽台裝設的瓦斯熱水器，通風不良而釀禍，有待後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天晚間6時43分接獲通報，南區南和路大樓有一氧化碳中毒意外，經派遣勤工、國光、信義、大里及南屯分隊出動各式救護、救災消防車6輛、人員12人，由勤工分隊廖俊銘小隊長帶隊前往緊急救護。

國光消防分隊到場時，報案的陳父（50歲）帶領到事故現場，經查是陳姓少年（16歲）洗完澡從浴室走出來直說「頭昏昏的」，在客廳內的陳姓少年祖父（87歲）、祖母（81歲）及外籍看護（年約32歲）亦透露身體不適，消防隊使用五用氣體偵測器，測得屋內一氧化碳濃度達400PPM，因此先開窗通風。

全案5名傷者分送大里仁愛醫院、大慶中山醫院，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市南區南和路大樓今天晚間6時許傳出一氧化碳中毒意外，5名傷者被送往醫院治療。圖／讀者提供

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