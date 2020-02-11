台中大樓傳一氧化碳中毒 5人送醫急救

台中市南區南和路大樓今天晚間6時許傳出一氧化碳中毒意外，警消獲報後將5人送醫治療，其中一名80歲老婦在警消到場時意識模糊，詳細的案發原因有待後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天晚間6時許獲報，南區南和路大樓傳出一氧化碳中毒案，經派遣勤工、國光、信義、大里及南屯分隊出動各式救護、救災消防車6輛、人員12人，由勤工分隊廖俊銘小隊長帶隊前往緊急救護。

警消到場發現，全案是由該住宅的45歲男住戶報案，自述身體不舒服，同住宅內還有20歲、70歲等2名男子、32歲、80歲等2名女子送醫治療，其中80歲婦人意識不清，5名傷者分送大慶中山醫院、大里仁愛醫院，詳細案發原因有待後續調查。