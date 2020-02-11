疑充電導致電線走火 高雄小港下午傳火警
高雄小港區高坪26街上的一處4層樓民宅，今下午疑因行動電源充電時，電線走火傳火警，2樓冒出大量濃煙。高雄市消防局獲報派員到場，先行架梯將屋主劉姓男子救出，幸好他平安無事，未送醫。
據了解，今天下午2點多時，劉男（39歲）在家中臥房發現床鋪旁正在充電的行動電源起火，當時他緊急到陽台拿起水管滅火，不過火勢逐漸擴大，又冒出陣陣濃煙，他只好躲在陽台撥打119求救。
高市警消獲報後迅速趕到現場，架雙節梯從2樓陽台處將劉男救下，再進入火場將火勢撲滅。劉男身上無外傷，不需送醫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言