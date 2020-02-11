疑充電導致電線走火 高雄小港下午傳火警

高雄小港區高坪26街上的一處4層樓民宅，今下午疑因行動電源充電時，電線走火傳火警，2樓冒出大量濃煙。高雄市消防局獲報派員到場，先行架梯將屋主劉姓男子救出，幸好他平安無事，未送醫。

據了解，今天下午2點多時，劉男（39歲）在家中臥房發現床鋪旁正在充電的行動電源起火，當時他緊急到陽台拿起水管滅火，不過火勢逐漸擴大，又冒出陣陣濃煙，他只好躲在陽台撥打119求救。