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高雄小港死亡離奇車禍 六旬婦騎機車倒地送醫不治
高雄小港上午傳死亡車禍，一名吳姓女子被民眾發現倒在小港區沿海二路、友誠巷機車道上，警消獲報到場後將她送醫，到院前不治身亡。
今天上午7點半左右，吳女（63歲）被路過民眾發現騎著機車倒在沿海二路、友誠巷北向機車道上，警消獲報趕到現場，將吳女送往小港醫院急救，到院前不治。
據了解，車禍現場路面有高地差，吳倒地時疑頭撞上路邊行道樹，撞擊力之大連安全帽都破裂。由於當時現場僅有吳女一人，她是與人發生車禍，對方肇事逃逸？還是騎機車自摔導致？警方還在釐清中。
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