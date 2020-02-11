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23歲女撞台北橋橋墩亡 警方：精神不濟列車禍肇因第2高

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
23歲劉姓女子本月10日凌晨騎車自撞台北橋橋墩身亡。記者蔡翼謙／翻攝

北市大同區日前凌晨發生年輕女子疑精神不濟，騎車上橋前自撞橋墩身亡事故。警方指出，疲勞駕駛目前占全國總車禍事故第2名，呼籲民眾務必評估精神狀況後再上路。

警方調查，劉姓女子（23歲）本月10日凌晨1點多，騎機車行經北市大同區民權西、延平北路口，準備上台北橋時，卻撞上上橋處的橋墩，人整個往外飛噴，頭部猛烈著地，大量失血當場失去生命跡象，送馬偕醫院急救無效。警方調閱監視器發現，劉女當時車速正常，並無遭其他車輛經過干擾視線，也無酒駕，研判她是精神不濟，自撞身亡。

大同警方引述交通部數據指出，全國每年分心駕駛或疲勞駕駛肇事比例占總事故2成，為第2，第1是未注意車前狀況；若精神不佳加上天色昏暗，反應將變慢，易產生危險。

大同警方呼籲，工作時段大、小夜班的民眾，易因工作疲勞造成行車危險，若真的精神不濟，最好先休息再上路，或請家人接送，務必評估完自身精神狀況，再選擇返家方式。

事故 北市
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