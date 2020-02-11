快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漂亮女警尋回走失童 嬤急認驚問：還有一個勒？

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
八年級生年輕女警張又孋(左)抱著走失男童尋找親人，充當「人民保母」。圖／台中市警察局第五分局提供

台中市楊姓女子與家人到宮廟求神問卜，熱心民眾發現楊女3歲兒子走失，揮手請巡邏員警協助，女警張又孋抱起男童當起「人民保母」，經詢問附近民眾「有沒有人小孩不在身邊的？」一名阿嬤急忙跑出認孫，隨後又緊張追問，「還有一個勒？」原來走失的是一對小兄弟，所幸5歲哥哥在社區內尋獲，兄弟倆沒有大礙。

台中市北屯區一位熱心婦人抱著年約3歲男童，見到台中市第五警分局松安所員警張又孋、洪瑞翔巡邏經過，不停揮手，請員警停車幫忙。

婦人手中抱著的男童走失，並將男童交給員警，女警張又孋對著男童說「姊姊抱抱」，見男童害羞不敢伸出雙手，再改口說「姊姊帶你去找媽媽」，男童這才投入女警懷中，八年級生的年輕女警充當起「人民保母」，抱著男童逐一詢找親人。

洪員研判男童年紀輕，應該走不遠，在附近大聲喊，「有沒有帶小孩，小孩不在身邊的？」一名阿嬤急忙從一旁的私人宮廟中衝出來，與孫子開心相認，向員警致謝，但阿嬤檢視一圈立即驚問，「還有一個勒？」

原來，走失兒童不只一位，兩名員警現場積極搜尋，所幸在附近社區內發現貪玩的5歲男童，見小兄弟都平安無事，馳抵的楊姓母親與阿嬤才卸下心中大石，不停感謝員警幫忙。

松安派出所所長張元瑞表示，小孩子容易被新奇的事物吸引，出入公眾場所或熱鬧人多的地方要多留意，以免孩童發生走失或發生憾事。

八年級生年輕女警張又孋(左)抱著走失男童尋找親人，充當「人民保母」。圖／台中市警察局第五分局提供

台中市 保母
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／上次國道攔停老婦 女警這次救回想走到萬華的老翁

桃園燈會女警守護市民 著飛行夾克吸睛

影／汪星人救酒醉妙齡女 所長給忠犬愛的抱抱

男子喝酒泥醉大鬧計程車 還調戲女警：為什麼要搞我

相關新聞

刑案增加？應曉薇批派出所合併西門町治安敗壞

台北市長柯文哲推動派出所合併，台北市議員應曉薇今指出，武昌、漢中兩個派出所合併為西門町派出所後狀況連連，有店家被搶，分局筆錄竟用竊盜，另有萬華店家遭人蛋洗，報了案第二天還是被蛋洗恐嚇。質疑派出所合併，恐出現警力不足、分工不周詳。對此，萬華分局指出，店家遭人蛋洗恐嚇已經破案，至於店家被搶，目前已依搶奪案偵辦，掌握特定對象追查。

影／漂亮女警尋回走失童 嬤急認驚問：還有一個勒？

台中市楊姓女子與家人到宮廟求神問卜，熱心民眾發現楊女3歲兒子走失，揮手請巡邏員警協助，女警張又孋抱起男童當起「人民保母」，經詢問附近民眾「有沒有人小孩不在身邊的？」一名阿嬤急忙跑出認孫，隨後又緊張追問，「還有一個勒？」原來走失的是一對小兄弟，所幸5歲哥哥在社區內尋獲，兄弟倆沒有大礙。

23歲女撞台北橋橋墩亡 警方：精神不濟列車禍肇因第2高

台北市大同區日前凌晨發生年輕女子疑精神不濟，騎車上橋前自撞橋墩身亡事故。警方指出，疲勞駕駛目前占全國總車禍事故第2名，呼...

雷達鷹眼監控 海巡署查獲2艘違規雙拖網漁船法辦

雲嘉海域近期因鋒面趨緩與漁汛到來，國籍漁船多取聚集嘉義縣東石鄉海域至雲林三條崙外海作業，昨天上午10點與深夜11點多，海巡署第十三海巡隊（布袋海巡隊）分別接獲署雲嘉巡防區指揮部通報，岸際雷達操作員(雷操手)在雲林縣箔子察外9.9浬、三條崙外海 9.6 浬處密集船團，發現可疑動態船隻。

砸車糾紛撂人談判 狹路相逢開打

高雄市三民區今天凌晨兩夥人疑因兩天前的砸車糾紛，車輛賠償問題談不攏，雙方相約談判。雙方約20多人路上相遇，還未談判，就刀棍相向。據警方了解，其中一名男子被帶上車載走，後來查出這名男子因認識雙方才被一方載走，避免遭打。警方連夜逮捕雙方15人，依刑法第150條加重聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

影／嘉市男機車騎士被捲入小貨車底 送醫不治

嘉義市一名黃姓男子（58歲）今天上午近12時許騎乘機車行經市宅街，與一輛吳姓男子駕駛小貨車發生擦撞。黃男被捲入車底。嘉義...

新北燈會4天7名孩童走失 警方加強服務

2020新北燈會自2月7日起在二重疏洪道的新北大都會公園展開，估計至昨天為止吸引約30萬人次參訪，幾乎天天都有孩童走失，...

嘉義市嚴重車禍 中年男被捲入車底命危

嘉義市一名黃姓男子（58歲）今天上午近12時許騎機車行經市宅街，與一輛小貨車發生擦撞，黃男被捲入車底，嘉義市消防局獲報，...

婦人眼疾牽單車6公里洽公 永康3暖心警員載送返家

60多歲婦人日前因交通事故，前往台南市警察局永康警分局洽公，派出所警員大老遠發現婦人沿路牽著腳踏車而來，趨前關心發現婦人...

為撿手機男子跳進溝渠卻受困 慶幸手機還能報警求救

嘉義縣中埔鄉日前1名張姓男子在騎乘機車電話響起，為接聽電話，張男緊急將機車停放路邊準備接聽，卻因一時情急手滑，手機不慎掉...

花蓮2名山友受困峭壁 空勤直升機吊掛成功

花蓮縣萬榮鄉昨天有32歲張姓、楊姓山友疑因大霧瀰漫，受困於針山海拔約1800公尺峭壁上，向花蓮縣消防局報案，不過現場地形...

影／失聯移工遇警盤查心虛落跑 中和警壓制帶回

26歲、24歲兩名阮姓外籍失聯男移工昨天搭乘計程車經過新北市中和區景平路口時，被警方攔檢發現，未料其中1人因心虛逃跑，被...

熱門新聞

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

桃園偏僻馬路旁 計程車內2男死亡多時

8人竊電挖礦判賠9100萬 主嫌就要賠逾5000萬

竊電判賠9千萬 功臣稽查員卻被調職

影／疑駕駛身體不適 國光客運雪隧撞避車道客5乘客輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。