影／漂亮女警尋回走失童 嬤急認驚問：還有一個勒？

台中市楊姓女子與家人到宮廟求神問卜，熱心民眾發現楊女3歲兒子走失，揮手請巡邏員警協助，女警張又孋抱起男童當起「人民保母」，經詢問附近民眾「有沒有人小孩不在身邊的？」一名阿嬤急忙跑出認孫，隨後又緊張追問，「還有一個勒？」原來走失的是一對小兄弟，所幸5歲哥哥在社區內尋獲，兄弟倆沒有大礙。

台中市北屯區一位熱心婦人抱著年約3歲男童，見到台中市第五警分局松安所員警張又孋、洪瑞翔巡邏經過，不停揮手，請員警停車幫忙。

婦人手中抱著的男童走失，並將男童交給員警，女警張又孋對著男童說「姊姊抱抱」，見男童害羞不敢伸出雙手，再改口說「姊姊帶你去找媽媽」，男童這才投入女警懷中，八年級生的年輕女警充當起「人民保母」，抱著男童逐一詢找親人。

洪員研判男童年紀輕，應該走不遠，在附近大聲喊，「有沒有帶小孩，小孩不在身邊的？」一名阿嬤急忙從一旁的私人宮廟中衝出來，與孫子開心相認，向員警致謝，但阿嬤檢視一圈立即驚問，「還有一個勒？」

原來，走失兒童不只一位，兩名員警現場積極搜尋，所幸在附近社區內發現貪玩的5歲男童，見小兄弟都平安無事，馳抵的楊姓母親與阿嬤才卸下心中大石，不停感謝員警幫忙。