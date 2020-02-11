刑案增加？應曉薇批派出所合併西門町治安敗壞

台北市長柯文哲推動派出所合併，台北市議員應曉薇今指出，武昌、漢中兩個派出所合併為西門町派出所後狀況連連，有店家被搶，分局筆錄竟用竊盜，另有萬華店家遭人蛋洗，報了案第二天還是被蛋洗恐嚇。質疑派出所合併，恐出現警力不足、分工不周詳。對此，萬華分局指出，店家遭人蛋洗恐嚇已經破案，至於店家被搶，目前已依搶奪案偵辦，掌握特定對象追查。

應曉薇公布一段影片，一名騎機車男子經過西門町一家有戶外坐位的居酒屋，當著客人的面，把放在桌上的皮包搶走，騎機車逃逸。應曉薇說，西門町到底怎麼了？竟然搶匪可以騎著車不慌不忙就把客人的皮包搶走。

應曉薇也說，武昌、漢中兩個派出所合併後狀況連連，警員忙著趕攤販但治安一塌糊塗，例如11月中到現在不到3個月時間該店被搶兩次，第一次客人被搶，分局筆錄竟用竊盜，另外萬華地區也有商家被蛋洗，報了案第二天店家照樣被蛋洗恐嚇。

應曉薇說，該案發生第一刻派出所就可以馬上以車追人，台北市早已完成全市車牌辨識監視系統，卻以竊盜受理，實在很離譜。她說，年輕市民的逛街休閒天堂，不容許治安如此敗壞，要求警局儘速破案，還給年輕朋友一個安全的西門町，請台北市警局徹底檢討派出所合併後有無警力不足分工不周詳之處。

萬華警分局指出，目前已經鎖定搶奪案嫌疑人的車號偵辦中，至於漢中、武昌兩派出所合併後，原本的漢中派出所，目前做為西門町機動派出所，且兩所合併後行政效率可能提高，一加一等於二，警力沒有減少，對西門町的服務沒有打折。另外，目前位於捷運西門站出口附近的漢中所建物，合併後暫時做為西門町機動派出所，未來將由市府改建成遊客服務中心 。

至於派出所合併的成效，萬華分局指出，漢中、武昌所自108年12月25日整併為西門町派出所，警力數達61名，不僅全日可編排2線巡邏，統計109年1月全般刑案破獲率63.53%，較108年1月破獲率49.48%大幅提升，刑案發生數部分，109年1月發生85件，亦較108年1月192件減少107件，整併後警力充足，能改善轄內治安。