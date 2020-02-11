嘉義布袋海巡隊 查獲漁船違規12浬內拖網捕魚

嘉義布袋海巡署昨天查獲2艘50噸以上的漁船，在12海浬內違規拖網捕魚，海巡人員立即要求停止作業，並依違反漁業法，函送漁業主管機關裁處。

雲嘉海域近期因鋒面趨緩與漁汛期，國籍漁船聚集在嘉義東石至雲林三條崙外海作業。

海巡署艦隊分署布袋海巡隊長李松樵表示，昨天上午10時發現雲林縣箔子寮外海9.9浬處有艘「鰲」字號漁船違規捕魚；晚上11時又發現另一艘「光」字號漁船，在雲林縣三條崙外海9.6浬處違法作業。

李松樵說，「鰲」字號與「光」字號都是50噸以上的漁船，依法不能在離岸12海浬內拖網捕魚，海巡隊除當場要求停止作業，並依違反漁業法相關規定，將船主與船長函送漁業主管機關裁處。

海巡署雲嘉巡防區指揮部主任胡文雄指出，大型漁船進入12海浬內違規拖網作業，一定會被岸際雷達鎖定，加上時值嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）與非洲豬瘟重點防疫期間，海巡署全力防範疫情，籲請漁民守法。

縣府農業處表示，農委會公告50噸以上拖網漁船不得進入距岸邊12海浬內作業，依漁業法規定，違規裁罰船主及船長各新台幣3萬至15萬元。