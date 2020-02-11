影／嘉市男機車騎士被捲入小貨車底 送醫不治

嘉義市一名黃姓男子（58歲）今天上午近12時許騎乘機車行經市宅街，與一輛吳姓男子駕駛小貨車發生擦撞。黃男被捲入車底。嘉義市消防局獲報，助他脫困，發現他失去呼吸心跳，送往聖馬爾定醫院急救，但仍不幸死亡。

救護人員到場發現他被壓在車子的底盤下，安全帽掉落路旁，以頂舉袋將車頂起來，讓車底的空間加大，再放上長背板固定他的身體，將他拉出，當時他已無意識，但沒有很明顯的外傷，頭部稍微有血跡，送醫時救護人員持續做心肺復甦術，但最後仍未救回。

警方調查，當時吳男駕駛的小貨車從體育館彌陀路轉入市宅街東向西方向，機車從市宅街南向北路口，剛好是在十字路口，兩人疑似都未減速才對撞，但詳細事故原因仍待車禍鑑定，目前已聯繫死者家屬。