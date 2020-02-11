韓籍男走出捷運站不久就掉護照 遇上台灣暖警火速尋回

韓國籍李姓男子慕名而來造訪台灣，昨天到達高雄攜子灣時，卻發現護照意外不見，他心急下見到前方的警徽標誌，來到派出所求援，結果不到一小時，員警就將護照尋回，讓李男大讚台灣警察效率高。

警方表示，在韓國擔任國小老師的李男（28歲）因仰慕台灣的好山好水，2月初時專程到台灣旅遊，並在昨天來到高雄西子灣遊覽，昨天上午因在走出捷運站後，發現遺失護照，心急的到鼓山警分局新濱派出所求助。

當員警與李男對談後，動員派出所內員警調閱監視器，找尋韓籍遊客步出捷運站後的行走動線，皇天不負苦心人，在1小時內發現李曾在壽山街、臨海二路口拿出地圖，護照也在拿取過程中，一起不慎掉出。

警方立即趨車到場，將護照撿取送還給李男，讓他開心得不能自己，連連向員警道謝，並稱讚台灣警察不僅效率好，還人情味濃厚。