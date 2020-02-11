新北燈會4天7名孩童走失 警方加強服務

2020新北燈會自2月7日起在二重疏洪道的新北大都會公園展開，估計至昨天為止吸引約30萬人次參訪，幾乎天天都有孩童走失，警方4天以來已經協尋7人，呼籲親子同遊務必留意，若有遺失物品或小孩走散，可至大會服務處旁、以及疏洪十六路入口處的警察服務站尋求協助。

今年燈會展期共24天直至3月1日，期間三重警分局每日針對會場周邊重要路口，包括疏洪十六路、疏洪五路、疏洪東路等，都有規畫警力加強交通疏導，同時加強取締捷運三重站、疏洪十六路及會場內的違規停車和流動攤販。