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婦人眼疾牽單車6公里洽公 永康3暖心警員載送返家
60多歲婦人日前因交通事故，前往台南市警察局永康警分局洽公，派出所警員大老遠發現婦人沿路牽著腳踏車而來，趨前關心發現婦人眼疾是視力差，決定載婦人返家，展現警察溫馨一面。
據悉，陳姓婦人因日前曾發生交通事故，至永康警分局交通分隊洽公，大橋派出所員警發現，婦人竟是從大灣地區一路牽著腳踏車走路而來，警員許宇竣、顏利丞及李韋儒等3人關心後，得知原來陳婦有眼疾，所以才如此辛苦，決定載婦人一趟，讓其平安返家，婦人感動不已，路上頻頻感謝。
警方說，當時陳婦經熱心民眾引導來分局，要找交通分隊洽公，大橋派出所值班警員許宇竣向婦人指引方向，但婦人表示自己眼睛不太好，所以不太明白，許得知後協助帶領陳婦進去。
後許員見陳婦洽公完要離開，詢問要如何返家，婦人說自己有腳踏車，但員警擔心她的狀況，細問下，才知道原來陳婦住在約6公里外大灣地區。
許員不捨婦人如此辛苦，擔心其交通安全，與在勤員警顏利丞、李韋儒討論後，決定助她返家，用巡邏警車載婦人平安返回住處，順利完成這趟助人勤務。
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