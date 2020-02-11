為撿手機男子跳進溝渠卻受困 慶幸手機還能報警求救

嘉義縣中埔鄉日前1名張姓男子在騎乘機車電話響起，為接聽電話，張男緊急將機車停放路邊準備接聽，卻因一時情急手滑，手機不慎掉入路旁的溝渠中，張男為撿手機連忙走下溝渠，未料竟爬不上來，只能趕緊報警請求協助。

中埔分局頂六派出所在3日晚間7點獲報，中埔鄉台18線、潭情路口1名男子不慎掉落路邊溝渠，員警隨即前往救援，警方到場後，發現張男受困於此路段旁的溝渠內，2名員警趕緊合力伸出雙臂，將張男從溝渠內拉出，終於順利脫困。

張男表示，自己為了撿手機而走下溝渠，但準備返回時，卻因溝渠深度太高，無法爬上路面，慶幸手機功能皆正常，便趕緊以剛「失而復得」的手機報警求救。