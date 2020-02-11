花蓮2名山友受困峭壁 空勤直升機吊掛成功

花蓮縣萬榮鄉昨天有32歲張姓、楊姓山友疑因大霧瀰漫，受困於針山海拔約1800公尺峭壁上，向花蓮縣消防局報案，不過現場地形幾乎是垂直的峭壁，地形險峻，救援人力難以抵達，因此在今天上午由空勤總隊第一大隊出動小海豚直升機從松山機場起飛，吊掛2次後成功救人下山。

據了解，2人於4日從花蓮萬榮鄉西林入山，要攀登針山峭壁後，預計今天從南投奧萬大下山，沒想到連日起大霧視線不良，受困在峭壁上，昨天2人在針山標高1838公尺處營地，透過衛星電話向地面留守人員求救，糧食充足，身體無不適，請求直升機支援。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，由於現場幾乎是垂直地形，救援困難，除派出4名救難人員，也請求國搜支援直升機吊掛。幸好今天空勤總隊第一大隊出動「小海豚」直升機並吊掛成功，直升機於上午9時18分第二次吊掛成功，順利將人送至花蓮港天宮。